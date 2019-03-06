2019-03-06T09:46:42+03:00
Происшествия

Ночью в Башкирии пассажирский автобус опрокинулся в кювет

Людям из салона потребовалась помощь спасателей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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В ночь на 6 марта в Белорецком районе Башкирии пассажирский автобус попал в ДТП.

В госкомитете по ЧС республики сообщили, что водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» не справился с управлением, отчего машина съехала в кювет и завалилась на бок.

Во время инцидента в салоне были шесть пассажиров, в числе которых один ребенок. Они направлялись из Учалов в Уфу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

На место ЧП спешно прибыли спасатели, они-то и доставили напуганных людей до пункта назначения.

Фото: госкомитет РБ по ЧС

Фото: госкомитет РБ по ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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