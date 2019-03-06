Ночью в Башкирии пассажирский автобус опрокинулся в кювет
Людям из салона потребовалась помощь спасателей
Фото: госкомитет РБ по ЧС
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В ночь на 6 марта в Белорецком районе Башкирии пассажирский автобус попал в ДТП.
В госкомитете по ЧС республики сообщили, что водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» не справился с управлением, отчего машина съехала в кювет и завалилась на бок.
Во время инцидента в салоне были шесть пассажиров, в числе которых один ребенок. Они направлялись из Учалов в Уфу. К счастью, обошлось без серьезных травм.
На место ЧП спешно прибыли спасатели, они-то и доставили напуганных людей до пункта назначения.
Фото: госкомитет РБ по ЧС
ИСТОЧНИК KP.RU