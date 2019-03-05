Умерла пенсионерка из Башкирии, которой сделали шину из старой швабры

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-05T06:42:49+03:00

В Уфе скончалась бабушка, которой сделали шину из старой швабры

Бабушка скончалась на следующий день после выписки

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В Башкирии умерла 82-летняя пенсионерка, которой в районной больнице наложили шину из старой швабры.

Напомним, что жуткий случай произошел 14 февраля. В одну из районных больниц Башкирии доставили пожилую пациентку с травмой ноги. Вместо того, чтобы оказать бабушке достойную помощь, врачи наложили ей шину из старой швабры. Возмущенная внучка женщины выложила видео с жалобой в интернет.

Вскоре пенсионерку доставили в уфимскую больницу №21. Столичные медики провели операцию. 1 марта бабушку выписали в удовлетворительном состоянии.

- На следующий день женщина скончалась в уфимской квартире дочери. Предположительно, у нее оторвался тромб, сообщает АиФ – Уфа со ссылкой на свой источник.

К слову, вчера завершилась прокурорская проверка районной больницы. В надзорном ведомстве выяснили, что у врачей было необходимое для наложение медицинской шины оборудование. В адрес руководства больницы выписали предписание, с требованием не допустить похожие случаи в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU