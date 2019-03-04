«Наш багаж просто выкинули»: уфимцы возмущены поведением грузчиков в аэропорту

СЕГОДНЯ 18:48 2019-03-04T18:48:01+03:00

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Уфимка Елена Ш., вернувшись самолетом из Стамбула, застала в зоне получения багажа неприятную картину. По словам девушки, багаж пассажиров рейса был хаотично свален на полу, а лента транспортера не работала. Увиденное уфимка засняла на видео и разместила ролик в социальных сетях.

Девушка утверждает, что многие чемоданы получили повреждения из-за неаккуратного обращения, и ее в том числе. У дорожной сумки оказалось сломано колесико.

- Это говорит о том, что наши чемоданы, наш багаж просто выкинули, это не могла быть техническая неисправность какая-то, - заявила в беседе с журналистами канала «Вся Уфа» Елена.

В самой воздушной гавани пояснили, что виной всему стала зацепившаяся за багажную ленту сумка. Из-за нее весь остальной багаж упал на пол. По словам главы пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяны Ризван, начальника смены дисциплинарно наказали. Претензий от владельцев багажа в авиагавани не получали.

ИСТОЧНИК KP.RU