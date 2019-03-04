В Уфе под тяжестью снега прогнулась крыша памятника истории и архитектуры
Накануне около пяти часов вечера спасателей вызвали жители дома №55/1 по улице Карла Маркса. Их напугал треск балок, удерживавших кровлю здания. Самому дому больше 170 лет, он известен многим горожанам – здесь ранее располагались казармы внутренней стражи.
Прибывшие на место ЧП спасатели заключили, что кровля прогнулась под тяжестью скопившегося снега.
- Сегодня в течение дня сотрудниками жилищных служб Ленинского района и спасателями проводятся работы по очистке крыши от накопившихся осадков и ее укреплению, - заверили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
Напуганные жильцы казарм обратились за помощью к общественности. Они утверждают, что за всю зиму снег с крыши дома ни разу не убирали.
По словам правозащитницы Эльзы Маулимшиной, у здания нет управляющей компании, так как оно числится нежилым и является имуществом Минобороны России.
Местные жители боятся, что в случае повторения ситуации они окажутся погребенными под завалами.
ИСТОЧНИК KP.RU