2019-03-04T19:33:15+03:00
Происшествия

В Уфе под тяжестью снега прогнулась крыша памятника истории и архитектуры

Жильцы переживают, что старое здание обрушится прямо на их головы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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Накануне около пяти часов вечера спасателей вызвали жители дома №55/1 по улице Карла Маркса. Их напугал треск балок, удерживавших кровлю здания. Самому дому больше 170 лет, он известен многим горожанам – здесь ранее располагались казармы внутренней стражи.

Прибывшие на место ЧП спасатели заключили, что кровля прогнулась под тяжестью скопившегося снега.

- Сегодня в течение дня сотрудниками жилищных служб Ленинского района и спасателями проводятся работы по очистке крыши от накопившихся осадков и ее укреплению, - заверили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Напуганные жильцы казарм обратились за помощью к общественности. Они утверждают, что за всю зиму снег с крыши дома ни разу не убирали.

По словам правозащитницы Эльзы Маулимшиной, у здания нет управляющей компании, так как оно числится нежилым и является имуществом Минобороны России.

Местные жители боятся, что в случае повторения ситуации они окажутся погребенными под завалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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