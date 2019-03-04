2019-03-04T17:12:51+03:00
Происшествия

Уволенный уфимец поджег автомобиль своего начальника

Мужчина потерял работу еще год назад
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии поджег автомобиль своего бывшего начальникаЖитель Башкирии поджег автомобиль своего бывшего начальника
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53-летний уфимец поджег машину начальника, уволившего его год назад.

В МВД Башкирии рассказали, что инцидент произошел еще прошлым летом. В полицию обратился владелец сожженного автомобиля «Hyundai». Мужчина попросил стражей порядка найти злодея, испортившего иномарка.

Вскоре полицейские вышли на след преступника. Пострадавший работал начальником отдела одного из уфимских вузов, поэтому оперативники начали проверять его коллег и подчиненных. Оказалось, что незадолго до инцидента мужчина уволил своего 53-летнего подчиненного. Тот затаил злобу, и решил наказать бывшего шефа. Для того, что бы воплотить план в жизнь он за небольшую плату нанял знакомого из Нуримановского района.

Урон от действий злодеев оценили в 800 тысяч рублей. По факту умышленного уничтожения имущества полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемые мужчины находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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