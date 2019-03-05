27-летний житель Башкирии попал под поезд в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-05T07:54:47+03:00

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В Екатеринбурге под колесами погиб 27-летний парень из Башкирии.

Портал «Uralweb» со ссылкой на уральскую транспортную полицию сообщает, что инцидент произошел ночью в минувшую субботу, 2 марта. По неизвестным пока причинам, молодой человек бродил по рельсам у станции «Уктус» примерно в 5 часов утра. К несчастью, прогулка закончилась трагедией.

О самом погибшем пока известно не так много. 27-летний уроженец Мечетлинского района Башкирии работал в Екатеринбурге водителем. Пока остается неизвестным, что молодой человек делал среди ночи на железнодорожных рельсах. По предварительным данным, парень был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU