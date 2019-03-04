Жительница Башкирии отказалась от подарка на «Поле Чудес» ради воспитанников детдома

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-04T10:18:26+03:00

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Финалистка шоу «Поле Чудес» из Башкирии Олеся Костина отдала выигранную швейную машинку в подарок детскому дому.

О благородном поступке жительницы Стерлитамака сообщили волонтеры сообщества «Движение жизни». Добровольцы рассказали, что мать двоих детей дошла до финала популярного шоу и получила в подарок швейную машинку. Однако приз женщина решила отдать в Петровский детский дом – юным рукодельницам он будет полезнее.

- Мы передали машинку в кружок кройки и шитья. Теперь у девочек будет две машинки! Руководство детского дома благодарит Олесю Костину! – объяснили волонтеры.

Напомним, что Олеся Костина воспитывает двух маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU