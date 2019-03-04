Жестокое избиение жителя Башкирии попало на видео
Страшную картину наблюдали накануне утром 3 марта жильцы домов на улице Советской в Янауле. Под окнами дома №16 молодой человек жестоко избивал мужчину. Действия изувера попали на видео.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что мужчина лежит на земле без движения. Снег вокруг него обагрен кровью. Рядом нетвердой походкой ходит молодой человек. Время от времени он приближается к лежащему парню и с силой пинает его в грудь, живот, в голову. Несчастный даже не сопротивляется. По словам очевидцев, пьяны были оба – и жертва, и нападавший. Конфликт между ними вспыхнул еще в квартире. Запись обрывается в тот момент, когда подъезжает полицейская машина.
Несмотря на жестокость избиения, известно, что пострадавший выжил.
Местные жители говорят, что напавший на него мужчина не в первый раз проявляет агрессию и жестокость. Городским стражам порядка парень хорошо знаком.
- Его постоянно полицейские ищут, - пишет одна из горожанок.
Буйный гражданин, по их мнению, избегает ответственности благодаря состоятельным родственникам.
- Опять ему с рук сойдёт в очередной раз? – пишет возмущенный автор ролика.
Избиение мужчины в Янауле.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU