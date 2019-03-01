В Башкирии сотрудники ГИБДД штрафовали водителей по несуществующей статье

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-01T17:03:41+03:00

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Накануне прокуратура Башкирии провела проверку работы регионального управления ГИБДД. В результате, сотрудники надзорного ведомства выявили ряд нарушений в работе инспекторов дорожной полиции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, некоторые сотрудники ГИБДД составляли протоколы на водителей, которые забыли полисы ОСАГО. В качестве статьи, по которой они налагали штраф, была «управление транспортом без заключения договора ОСАГО».

Кроме того, дорожные полицейские штрафовали водителей за то, что те разговаривали по телефону во время движений. При этом, при составлении протоколов они использовали несуществующую статью.

По результатам прокурорской проверки шестерых должностных лиц регионального ГИБДД привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU