В Башкирии без вести пропала 27-летняя Юлия Дятлова
Родные и близкие 27-летней Юлии Дятловой бьют тревогу: вчера она вышла из дома по улице Промысловая в родном Ишимбае и бесследно пропала. Женщина не выходит на связь с родственниками почти сутки. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Отклик».
Приметы Юлии Дятловой: рост 170 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы до плеч, карие глаза.
В день пропажи женщина была одета в черную короткую горнолыжную куртку, черные болоньевые штаны, темно-синие кроссовки. С собой была черная сумка клатч.
Всех, кто видел Юлию Дятлову, либо обладает информацией о ее местонахождении, просьба связаться с волонтерами по телефону: 89871060601 или сообщить в полицию по номерам 02 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU