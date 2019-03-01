В Башкирии без вести пропала 27-летняя Юлия Дятлова

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-01T11:01:04+03:00

Женщина уже сутки не выходит на связь с родными

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Родные и близкие 27-летней Юлии Дятловой бьют тревогу: вчера она вышла из дома по улице Промысловая в родном Ишимбае и бесследно пропала. Женщина не выходит на связь с родственниками почти сутки. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Отклик».

Приметы Юлии Дятловой: рост 170 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы до плеч, карие глаза.

В день пропажи женщина была одета в черную короткую горнолыжную куртку, черные болоньевые штаны, темно-синие кроссовки. С собой была черная сумка клатч.

Всех, кто видел Юлию Дятлову, либо обладает информацией о ее местонахождении, просьба связаться с волонтерами по телефону: 89871060601 или сообщить в полицию по номерам 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU