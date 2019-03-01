2019-03-01T07:16:12+03:00
Общество

В Башкирии планируют построить завод по производству фиброцементных плит

Проект предполагается реализовать в Кумертау
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии в ближайшие годы должен появиться завод по производству фиброцементных плит. Его планируют открыть в Кумертау при участии инвестора из Китая – Цзянсийской торгово-промышленной компании «Юаньянвэйли».

По словам и.о. вице-премьера - главы аппарата правительства Башкирии Илшата Тажитдинова, фиброцементные плиты востребованы в республике – их уже доставляли сюда из Китая, так что проект завода актуален для региона.

В открытие производства вложат около 2 млрд рублей инвестиций. Будущий завод сможет обеспечить 300 человек рабочими местами.

Среди других запланированных к реализации проектов – открытие молочно-товарного комплекса в Янаульском районе, хладобойни в Мелеузовском и цеха по компостированию органических отходов в Ишимбайском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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