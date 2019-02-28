2019-02-28T15:18:27+03:00
Общество

Жизни спасла зажигалка: стали известны подробности спасения пропавшей молодой пары из Уфы

Уфимцы застряли в овраге и были вынуждены блуждать в темноте
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшие выходные вчерашние школьники Тимур и Кристина попали в крайне неприятную историю. Вечером они решили покататься на снегоходе по живописным местам в Уфимском районе Башкирии. Тогда они и подумать не могли, что их жизнь окажется на волоске. Вернуться домой живыми и невредимыми им помогли спасатели и… зажигалка.

Во время увлекательной поездки на снегоходе молодые не заметили, как начало смеркаться. Внезапно техника завезла их в небольшой овраг и застряла. Ребята успели позвонить родителям и набрать телефон экстренной службы, после чего мобильники разрядились, сообщает ГТРК «Башкортостан». Молодые люди решили не дожидаться спасателей и отправились искать дорогу самостоятельно.

- Овраг был небольшой, даже не совсем овраг. Не смогли выехать из него, в итоге бросили снегоход и пошли пешком. И только через 3 километра нас нашли, - написала Кристина в соцсетях.

Пока молодые люди пробирались сквозь сугробы к цивилизации, к ним на помощь поспешили спасатели и волонтеры из местных жителей. Когда на улице совсем стемнело и, казалось бы, надежды на спасение стали таять, ребята зажгли маленький фонарик на зажигалке. Благодаря этому слабому огоньку их заметили спасатели и доставили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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