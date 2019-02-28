В Уфе буйный пациент напал на сотрудников больницы
Мужчина требовал сделать ему наркотический укол
Фото: Рустем АХУНОВ
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Вчера днем, 27 февраля, в уфимском противотуберкулезном диспансере на проспекте Октября буйный пациент напал на медиков. 40-летний мужчина, угрожая расправой, требовал немедленно вколоть ему наркотик. Врачи диспансера успели нажать тревожную кнопку, но пациент успел скрыться. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обнаружили его спрятавшимся в палате и задержали.
- Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU