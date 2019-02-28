2019-02-28T14:55:29+03:00
Происшествия

В Уфе буйный пациент напал на сотрудников больницы

Мужчина требовал сделать ему наркотический укол
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Вчера днем, 27 февраля, в уфимском противотуберкулезном диспансере на проспекте Октября буйный пациент напал на медиков. 40-летний мужчина, угрожая расправой, требовал немедленно вколоть ему наркотик. Врачи диспансера успели нажать тревожную кнопку, но пациент успел скрыться. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обнаружили его спрятавшимся в палате и задержали.

- Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уголовное дело против директора уфимского цирка-шапито направлено в суд
V Межвузовский кадровый форум стал точкой притяжения молодежи
В Уфе осудят мастера управляющей компании, по чьей вине на пешехода упала глыба льда
Жительница Башкирии задушила новорожденного ребенка и спрятала тело в чулане
Жизни спасла зажигалка: стали известны подробности спасения пропавшей молодой пары из Уфы
Уфимку подозревают в серии махинаций с продажей квартир
«Ему нужно вскрывать череп»: защита обвиняемого в изнасиловании дознавательницы возмущена решением суда в Уфе
Новости киберспорта: «авиаторы» и «нефтяники» оказались лучшими в «Хартстоун» и «Артефакт»
Следователи проверят обстоятельства экстренной посадки «Боинга» в уфимском аэропорту
В Башкирии загорелся вагон грузового поезда
Жительница Башкирии зарезала своего возлюбленного на глазах у шестилетнего сына
Приходи на широкую масленицу с «Комсомолкой»
Ушел из дома 9 января: в Уфе разыскивают 30-летнего Нафиса Усманова
Воспитываем патриотов!
В Башкирии полицейские задержали любителя сыра
В Уфе появятся еще 74 пассажирских автобуса
В Башкирии на трассе «Киа Рио» врезалась в фуру: погиб водитель иномарки
Очевидцы тушили пламя снегом: в Уфе ночью сгорела иномарка
В Уфе задержали педофила, напавшего на школьницу
Житель Башкирии украл награды у родственников ветерана ВОВ
В Уфе задержали мужчину, который спрятал наркотики в кефире
14 и 15 июня в башкирском Зауралье пройдет инвестиционный сабантуй
На нужды Сибая УГМК выделит 200 млрд рублей