В Уфе буйный пациент напал на сотрудников больницы

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-28T14:55:29+03:00

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Вчера днем, 27 февраля, в уфимском противотуберкулезном диспансере на проспекте Октября буйный пациент напал на медиков. 40-летний мужчина, угрожая расправой, требовал немедленно вколоть ему наркотик. Врачи диспансера успели нажать тревожную кнопку, но пациент успел скрыться. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обнаружили его спрятавшимся в палате и задержали.

- Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU