В Уфе задержали педофила, напавшего на школьницу
Вчера днем, 27 февраля, в Уфе педофил напал на восьмилетнюю девочку. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово: мужчина набросился на девочку, возвращавшуюся домой из школы, зажал ей рукой рот и попытался изнасиловать. К счастью, школьнице удалось вырваться и убежать домой, где она обо всем рассказала родителям. Те немедленно обратились в полицию, и уже скоро по горячим следам подозреваемый в преступлении был задержан.
- Сотрудники уголовного розыска совместно со следственным комитетом установили подозреваемого, он был доставлен в отдел полиции. Обстоятельства выясняются, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU