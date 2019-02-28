2019-02-28T08:22:23+03:00
Происшествия

В Уфе задержали педофила, напавшего на школьницу

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Вчера днем, 27 февраля, в Уфе педофил напал на восьмилетнюю девочку. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово: мужчина набросился на девочку, возвращавшуюся домой из школы, зажал ей рукой рот и попытался изнасиловать. К счастью, школьнице удалось вырваться и убежать домой, где она обо всем рассказала родителям. Те немедленно обратились в полицию, и уже скоро по горячим следам подозреваемый в преступлении был задержан.

- Сотрудники уголовного розыска совместно со следственным комитетом установили подозреваемого, он был доставлен в отдел полиции. Обстоятельства выясняются, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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