2019-02-28T18:49:33+03:00
Общество

Деньги, собранные на лечение матери двоих детей из Башкирии, после ее смерти передали другим больным

Сама Ирина Долженкова скончалась в минувший понедельник
Ирина Зимина
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Ирине было всего 27 летИрине было всего 27 лет
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Мать двоих детей из деревни Николо-Березовка Ирина Долженкова, которая боролась с раком шейки матки, скончалась в минувший понедельник, 25 февраля. У родственников на руках осталось 217 тысяч рублей, собранные неравнодушными людьми. Близкие Ирины хотят отдать эти деньги на помощь другим больным, и сейчас ищут того, кому они нужнее всего.

Люди в комментариях предложили оставить эти деньги для детей Ирины, но так сделать не позволяют правила. Денежные средства должны пойти на благо других больных.

Родственники написали, что Ирина очень любила детей, и она бы одобрила помощь маленькому Артёму Набиханову, который так отважно борется за жизнь.

- Перевела 80 тысяч на его лечение, перевела 20 тысяч в поддержку семьи Софии Масаевой, для проводов маленького ангелочка в последний путь.

Оставшуюся сумму решили распределить между девушками, у которых такой же диагноз как у Ирины, с которыми Ирина общалась, которые поддерживали её в самое нелегкое для нее время и давали понять, что она не одна, дарили надежду на лучшее, - написала сестра в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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