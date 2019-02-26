2019-02-26T08:17:36+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели мужчины в Уфе, которого раздавил автомобиль

Сорвавшийся домкрат оборвал жизнь уфимского автолюбителя
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел трагический случай. При попытке вызволить автомобиль из снежного плена погиб местный житель. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, мужчина приподнял свою машину на домкрате, чтобы выехать из сугроба. Он подлез под днище автомобиля и стал расчищать снег, чтобы высвободить застрявшее колесо.

В какой-то момент домкрат не выдержал и сорвался, похоронив под машиной мужчину. Смерть автолюбителя наступила практически мгновенно – травмы оказались несовместимы с жизнью.

-По данному факту правоохранительными органами республики проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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