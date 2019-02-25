2019-02-25T08:32:52+03:00
Общество

Радий Хабиров отчитал коммунальщиков

Врио главы республики посчитал, что рабочие «ослабили хватку»
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров попросил коммунальщиков тщательнее работатьРадий Хабиров попросил коммунальщиков тщательнее работать
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Радий Хабиров во время оперативного совещания заявил, что республиканские коммунальщики «ослабили хватку».

- У нас довольно снежная зима. Было много жалоб жителей на уборку снега. У меня сложилось такое ощущение, что вы немножко ослабили хватку. Это касается и Уфы, и других городов. Вы занимайтесь этим с утра до вечера. Ночью заниматься этим надо. Если люди пришли работать в ЖКХ, они должны понимать – мы не спим, работаем. Жалоб не должно быть, - обратился Хабиров к ио министра ЖКХ Башкирии Михаилу Кирееву.

Хабиров рассказал, что к 1 мая районы и города республики подготовили технику для уборки районов. Он пообещал Ульфату Мустафину «сложные отношения», если столица не будет готова к летней уборке города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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