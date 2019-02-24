В Уфе пьяные школьницы спровоцировали драку в ресторане быстрого питания

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-24T16:20:35+03:00

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Накануне в одном из ресторанов быстрого питания «Макдональдс» в Уфе произошло ЧП. По словам очевидцев, компания нетрезвых школьниц спровоцировала массовую драку. Как сообщает столичный телеканал «Вся Уфа», одна из девушек накинулась на посетителя, спровоцировав тем самым другого, по всей видимости, также нетрезвого посетителя.

Далее события стали стремительно развиваться. Слово за слово, и вот уже группа молодых людей дерется друг с другом прямо в зале ресторана. Жестокость, с которой мужчины бились, повергла в шок других посетителей. К счастью, сотрудники «Макдональдса» вовремя вызвали вневедомственную охрану.

Завидев парней в форме, зачинщицы драки спешно ретировались. Участников драки же задержала группа быстрого реагирования, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/693775" frameborder="0"></iframe> Массовая драка в уфимском ресторане быстрого питания.

ИСТОЧНИК KP.RU