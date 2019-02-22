2019-02-22T11:59:57+03:00
Происшествия

В Башкирии наградили ветерана МВД, спасшего детей из пожара

Героический поступок мужчина совершил еще в 2015 году
Рустем АХУНОВ
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В Уфе наградили ветерана МВД, спасшего из пожара двоих детейВ Уфе наградили ветерана МВД, спасшего из пожара двоих детей
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В Башкирии наградили ветерана МВД, который спас двух детей из пожара в Давлеканово.

В МВД республики рассказали, что история приключилась еще в 2015 году. Альберт Клявлин увидел что из окна дома по улице Сибирской в Давлеканово валит дым. Рядом бегала женщина, которая объяснила что в горящей квартире двое ее детей остались запертыми. Тогда бывший сотрудник МВД поднялся на второй этаж по трубе и забрался внутрь горящего помещения. Там он нашел испуганных детей, которых вывел в подъезд. После этого Клявлин начал тушить пожар, который начался с кухни.

Еще через два года ветеран МВД самостоятельно потушил пожар, который начался рядом с заправкой.

Сегодня героя наградил медалью начальник МЧС Башкирии Марат Латыпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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