В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за метели и ветра
МЧС просит жителей республики быть внимательными на дорогах
Фото: Олег АДАМОВИЧ
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В ближайшие два дня погода на территории Башкирии снова испортится. 21 и 22 февраля синоптики прогнозируют метель и слабый гололед. На дорогах республики будут снежные заносы и накат. Вдобавок усилится и ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
МЧС по региону просит автолюбителей не рисковать: не пытаться преодолеть снежные заносы, не превышать скорость и избегать резких маневров.
Перед дальними поездками спасатели советуют проверить машину и предупредить близких о маршруте. Неполадки в дороге в условиях сильной метели могут дорого стоить.
ИСТОЧНИК KP.RU