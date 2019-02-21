2019-02-21T12:41:11+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за метели и ветра

МЧС просит жителей республики быть внимательными на дорогах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег АДАМОВИЧ
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В ближайшие два дня погода на территории Башкирии снова испортится. 21 и 22 февраля синоптики прогнозируют метель и слабый гололед. На дорогах республики будут снежные заносы и накат. Вдобавок усилится и ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

МЧС по региону просит автолюбителей не рисковать: не пытаться преодолеть снежные заносы, не превышать скорость и избегать резких маневров.

Перед дальними поездками спасатели советуют проверить машину и предупредить близких о маршруте. Неполадки в дороге в условиях сильной метели могут дорого стоить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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