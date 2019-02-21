2019-02-21T14:17:31+03:00
Происшествия

В Башкирии на территории храма до смерти забили человека

Преступление едва не сошло ему с рук
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Вопиющий случай произошел в Стерлибашевском районе Башкирии. На территории местного храма в минувшие выходные было найдено тело 58-летнего мужчины. На вид его смерть не была криминальной, да и погибший раньше жаловался на здоровье. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от черепно-мозговой травмы. Найти того, кто ее нанес, полиции удалось быстро.

Вечером накануне своей гибели мужчина находился в храме со своими соседями. Один из них – 26-летний парень – обиделся на третьего приятеля за оскорбительные слова и избил его до потери сознания. Тут вмешался потерпевший и тоже попал под горячую руку – получил удар в голову. Травма оказалась серьезной и спустя некоторое время он скончался. Подозреваемого задержали.

- Ранее мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности, - пояснили в Следственном комитете по Башкирии.

Сейчас с ним работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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