В Уфе осудили создателей «финансовой пирамиды», присвоивших 32 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-20T16:00:32+03:00

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Накануне Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор троим жителям Башкирии, которые за несколько лет обманули сотни людей и присвоили порядка 32 млн рублей. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, мужчины в 2013 году организовали кредитный потребительских кооператив «РостКапитал» и создали целую сеть в семи городах республики.

- Сообщники заключали с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в размере от 18 до 36 процентов. Высокие ставки они объясняли перспективным инвестированием полученных денег в высокодоходный бизнес, хотя фактически подобную деятельность не осуществляли, - рассказали в региональной прокуратуре.

Вскоре стало ясно, что организация – обычная финансовая пирамида. В 2015 году злоумышленники создали строительный кооператив «Башстрой» и вывели, в том числе, через него баснословную сумму денег.

Сейчас всех троих участников аферы осудили на сроки от четырех до шести лет колонии общего режима и арестовали их имущество, отметили в прокуратуре Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU