2019-02-20T14:03:46+03:00
Происшествия

В Башкирии экс-полицейский попался на взятке в 20 тысяч рублей

Экс-следователь из Нефтекамска задержан и отправлен под стражу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении бывшего следователя отдела по борьбе с наркотиками в Нефтекамске. Теперь уже бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки за незаконные действия. По данным МВД по Башкирии, его уволили после проведения проверки.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в апреле прошлого года он получил от подозреваемого в краже крупной суммы денег взятку в размере 20 тысяч рублей. В свою очередь, он должен был передать от подозреваемого к потерпевшему 500 тысяч рублей в счет причиненного ущерба.

На данный момент бывший полицейский задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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