В Башкирии экс-полицейский попался на взятке в 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-20T14:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении бывшего следователя отдела по борьбе с наркотиками в Нефтекамске. Теперь уже бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки за незаконные действия. По данным МВД по Башкирии, его уволили после проведения проверки.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в апреле прошлого года он получил от подозреваемого в краже крупной суммы денег взятку в размере 20 тысяч рублей. В свою очередь, он должен был передать от подозреваемого к потерпевшему 500 тысяч рублей в счет причиненного ущерба.

На данный момент бывший полицейский задержан и помещен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU