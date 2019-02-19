2019-02-19T19:34:53+03:00
Происшествия

В Уфе осудят пятерых мужчин, которые ограбили ювелирный магазин на 400 тысяч рублей

Злоумышленники вынесли 150 золотых украшений
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии перед судом предстанут пятеро уфимцев в возрасте от 25 до 32 лет за разбой.

Как сообщили в прокуратуре, в мае прошлого года мужчины напали на ювелирный салон, расположенный на проспекте Октября. Трое сообщников наблюдали за обстановкой с улицы, а те двое ворвались в магазин, избили охранника и распылили перцовый баллончик в сторону продавца.

Они разбили стеклянные витрины молотком и похитили свыше 150 золотых украшений стоимостью более 400 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления. Чтобы замаскироваться, они надели медицинские маски и перчатки.

Но счастье длилось недолго – через сколько дней их задержали полицейские, которые нашли у них сумку с драгоценностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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