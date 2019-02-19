В Уфе осудят пятерых мужчин, которые ограбили ювелирный магазин на 400 тысяч рублей
В столице Башкирии перед судом предстанут пятеро уфимцев в возрасте от 25 до 32 лет за разбой.
Как сообщили в прокуратуре, в мае прошлого года мужчины напали на ювелирный салон, расположенный на проспекте Октября. Трое сообщников наблюдали за обстановкой с улицы, а те двое ворвались в магазин, избили охранника и распылили перцовый баллончик в сторону продавца.
Они разбили стеклянные витрины молотком и похитили свыше 150 золотых украшений стоимостью более 400 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления. Чтобы замаскироваться, они надели медицинские маски и перчатки.
Но счастье длилось недолго – через сколько дней их задержали полицейские, которые нашли у них сумку с драгоценностями.
ИСТОЧНИК KP.RU