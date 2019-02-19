2019-02-19T09:48:10+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись

Оба ДТП произошли в темное время суток
Эльвина АПАРИНА
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Вчера в Башкирии, 18 февраля, произошли две аварии с участием пешеходов. Оба водителя скрылись с места происшествия.

Первое ДТП случилось в Федоровском районе на автодороге Мелеуз-Федоровка в девятом часу вечера. Неустановленный водитель сбил водителя КамАЗа, который вышел на проезжую часть для осмотра неисправности своего грузовика. 39-летний житель Зилаира получил различные травмы. Автомобиль, совершивший наезд, двигался в направлении Мелеуза.

Вторая авария произошла на автодороге Новобелокатай-Белянка-Перевоз в Белокатайском районе в половину двенадцатого ночи. Неизвестный автомобиль на неустановленной машине наехал на 33-летнего местного жителя. Пешехода с травмами госпитализировали. Ведутся розыскные мероприятия.

Если вы стали свидетелем ДТП, сообщите об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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