Из-за снегопада Уфа встала в огромные заторы

СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-19T06:52:25+03:00

Этим утром Уфа вновь встала в многокилометровые пробки

Пробки образовались во всех районах столицы

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Утром 19 февраля серьезные пробки образовались на выездах из всех районов Уфы.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра в Уфе зафиксированы 8-балльные пробки. По «доброй» традиции без движения стоят выезды из спальных микрорайонов – улицы Софьи Перовской, Пугачева, Степана Кувыкина, Авроры и Бакалинской.

На севере столицы затруднения наблюдаются по улицам Сельской Богородской, Трамвайной, Маршала Жукова, Российской.

Судя по обильному снегопада, именно он стал причиной затруднений. Помимо этого, на некоторых участках дорог образовались небольшие механические ДТП, которые также создают пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU