В Башкирии водитель иномарки погиб в ДТП с бензовозом

СЕГОДНЯ 07:29 2019-02-18T07:29:50+03:00

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Около полуночи 17 февраля в Благовещенском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. На 43-м километре дороги Уфа – Янаул «Хендай Солярис» столкнулся со встречным бензовозом. «Камазом» управлял 32-летний житель Нефтекамска, а иномаркой - 25-летний уфимец. Удар был так силен, что легковое авто буквально разворотило. Его водитель погиб на месте ДТП.

В ГИБДД Башкирии уточнили, что по факту аварии ведется разбирательство.

Всего за воскресенье в регионе зафиксировали пять аварий, в которых пострадали шесть человек.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU