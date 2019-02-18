В Башкирии водитель иномарки погиб в ДТП с бензовозом
Кто спровоцировал аварию, еще предстоит определить
Фото: ГИБДД Башкирии
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Около полуночи 17 февраля в Благовещенском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. На 43-м километре дороги Уфа – Янаул «Хендай Солярис» столкнулся со встречным бензовозом. «Камазом» управлял 32-летний житель Нефтекамска, а иномаркой - 25-летний уфимец. Удар был так силен, что легковое авто буквально разворотило. Его водитель погиб на месте ДТП.
В ГИБДД Башкирии уточнили, что по факту аварии ведется разбирательство.
Всего за воскресенье в регионе зафиксировали пять аварий, в которых пострадали шесть человек.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU