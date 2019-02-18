2019-02-18T07:29:50+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель иномарки погиб в ДТП с бензовозом

Кто спровоцировал аварию, еще предстоит определить
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Около полуночи 17 февраля в Благовещенском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. На 43-м километре дороги УфаЯнаул «Хендай Солярис» столкнулся со встречным бензовозом. «Камазом» управлял 32-летний житель Нефтекамска, а иномаркой - 25-летний уфимец. Удар был так силен, что легковое авто буквально разворотило. Его водитель погиб на месте ДТП.

В ГИБДД Башкирии уточнили, что по факту аварии ведется разбирательство.

Всего за воскресенье в регионе зафиксировали пять аварий, в которых пострадали шесть человек.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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