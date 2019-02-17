В Уфе на 79-м году жизни скончался народный артист Загир Валитов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-17T17:37:43+03:00

С 1970 года он играл в труппе Башкирского государственного театра

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В столице Башкирии, 17 февраля, ушел из жизни актер Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов. Об этом сообщает ИА «Башинформ». Артист умер от болезни.

Загир Валитов родился в Кугарчинском районе в 1940 году. В 24 года он окончил Уфимское государственное училище искусств, в 1987 году - Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова.

Шесть лет отработал в Сибайском театре драмы, а с 1970-го в труппе Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури.

Валитов играл роли Акъегета («В ночь лунного затмения» М. Карима), Умеркая («Взлёт, или Юность Мусы Джалиля» Н. Асанбаева), Хазбулата («Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова), Илеша («Салават. Семь сновидений сквозь явь»), Гефеста («Не бросай огонь, Прометей!»).

Информации, где и когда состоится прощание, пока нет.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU