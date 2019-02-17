Уфимец Олег Чегодаев обошел за три дня нацпарк «Башкирия» в одиночку

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-17T11:41:36+03:00

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Олег Чегодаев, известный уфимский турист и амбассадор Уральских гор, за три дня обошел весь национальный парк «Башкирия» в одиночку. Лыжник посетил самые красивые места заповедника и прошел 80 км заснеженного пути с 12 по 14 февраля.

Олег стартовал на на Юмагузинском водохранилище, направился к знаменитой пещере Сумган через урочища Акаваз и Сакаска. Прошел мимо карстовых озер Заячье и Калмаш, вода в которых из-за постоянного процесса карстообразования то исчезает, то появляется вновь. Затем турист прошел через речной каньон Пятилистник, добрался до ледяного водопада Куперля и финишировал на Нугушском водохранилище.

Уставшего путешественника забрали инспектора нацпарка.

- Символично, что в День всех влюбленных…в Южный Урал влюбленных, - с улыбкой сказал Олег.

По его словам, это один из самых насыщенных природными достопримечательностями кольцевой маршрут на Южном Урале. Он прекрасно подходит для опытных туристов, новичку же преодолеть такой путь окажется сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU