Рената Литвинова опубликовала в «Инстаграм» архивные фотографии Земфиры

СЕГОДНЯ 06:51 2019-02-15T06:51:39+03:00

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В День влюбленных 14 февраля Рената Литвинова поделилась со своими подписчиками архивными фотографиями Земфиры. 20 лет назад в этот день землячка начала свою карьеру – ее песня впервые прозвучала на радио.

- Начать карьеру в день Любви! 20 лет назад первый раз включили песню по радио «у тебя спид и, значит, мы умрем!...» - в этом и есть весь смысл любви, - написала Литвинова.

Отметим, что песня про СПИД вошла в первый студийный альбом Земфиры. Сама певица комментировала, что до нее об этом никто не пел.

ИСТОЧНИК KP.RU