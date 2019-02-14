В Уфе родились ягнята-близнецы

СЕГОДНЯ 19:59 2019-02-14T19:59:37+03:00

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Настоящее чудо произошло в виварии Башкирского аграрного университета: там родились сразу два ягненка породы «советский меринос». Сейчас за ними пристально наблюдают студенты: осматривают их волосяной покров, измеряют давление.

Как рассказал аспирант БГАУ Ильгиз Долинин в беседе с телеканалом «Вся Уфа», сейчас ягнята весят по девять килограммов и внешне выглядят абсолютно одинаково, но студенты научились различать их по блеянию: один блеет тихо, а второй громко и протяжно.

- У овец это встречается крайне редко, потому что они приносят, в основном один, редко — два ягненка. Очень редко, когда бывает три ягненка. У нас такое счастье случилось», - говорит ученый.

Сейчас студенты университета просят уфимцев помочь с выбором кличек для ягнят. Свои оригинальные варианты вы можете присылать на почту университета pressa_bsau@mail.ru. Затем молодые фермеры выберут самые оригинальные прозвища и присвоят их овечкам-двойняшкам.

ИСТОЧНИК KP.RU