В Башкирии врачи отказали женщине в госпитализации: ей наложили гипс из старой швабры
В Кушнаренковском районе Башкирии медики отказались класть в больницу 85-летнюю пенсионерку, у которой диагностирован перелом шейки бедра, сообщает издание "360". О вопиющем случае в социальных сетях написала ее внучка.
- Отказали, потому что считают, что она не нужна, случай не экстренный. Бабушку отказываются довезти до дома, она живет в деревне, и донести ее просто нереально, а оставить ее до утра тоже отказываются, - говорит женщина.
Бабушке оказали первую помощь – поставили сапожок и зафиксировали его. Врачи уверили, что он поможет срастись костям.
- Он сделан из деревянной швабры, которой раньше пользовались в больнице, - продолжила внучка.
В больнице Башкирии бабушке сделали гипс из старой швабры.
ИСТОЧНИК KP.RU