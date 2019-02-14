В Башкирии врачи отказали женщине в госпитализации: ей наложили гипс из старой швабры

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-14T08:39:02+03:00

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В Кушнаренковском районе Башкирии медики отказались класть в больницу 85-летнюю пенсионерку, у которой диагностирован перелом шейки бедра, сообщает издание "360". О вопиющем случае в социальных сетях написала ее внучка.

- Отказали, потому что считают, что она не нужна, случай не экстренный. Бабушку отказываются довезти до дома, она живет в деревне, и донести ее просто нереально, а оставить ее до утра тоже отказываются, - говорит женщина.

Бабушке оказали первую помощь – поставили сапожок и зафиксировали его. Врачи уверили, что он поможет срастись костям.

- Он сделан из деревянной швабры, которой раньше пользовались в больнице, - продолжила внучка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691770" frameborder="0"></iframe> В больнице Башкирии бабушке сделали гипс из старой швабры.

ИСТОЧНИК KP.RU