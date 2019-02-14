2019-02-14T08:39:02+03:00
Происшествия

В Башкирии врачи отказали женщине в госпитализации: ей наложили гипс из старой швабры

Отвезти пенсионерку домой также не захотели [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

В Кушнаренковском районе Башкирии медики отказались класть в больницу 85-летнюю пенсионерку, у которой диагностирован перелом шейки бедра, сообщает издание "360". О вопиющем случае в социальных сетях написала ее внучка.

- Отказали, потому что считают, что она не нужна, случай не экстренный. Бабушку отказываются довезти до дома, она живет в деревне, и донести ее просто нереально, а оставить ее до утра тоже отказываются, - говорит женщина.

Бабушке оказали первую помощь – поставили сапожок и зафиксировали его. Врачи уверили, что он поможет срастись костям.

- Он сделан из деревянной швабры, которой раньше пользовались в больнице, - продолжила внучка.

В больнице Башкирии бабушке сделали гипс из старой швабры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Посажу, чтобы неповадно было девочек обижать»: уфимская проститутка рассказала подробности конфликта с нигерийцем
26-летнюю жительницу Башкирии лишили жизненно важных медицинских изделий
Ее мужа заставили проходить полиграф: в Уфе четвертый месяц ищут Людмилу Саитгалееву
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
В Башкирии откроется центр по подготовке нянь
В Башкирии 37-летний водитель ПАЗа сбил девушку на «зебре»
В Уфе на поиски бесследно пропавшей женщины вышли водолазы
В уфимском микрорайоне Максимовка открылась новая амбулатория
Власти Башкирии задумали реконструкцию уфимского аэропорта
Проблема смога в Сибае вышла на федеральный уровень: минпророды России организует рабочую группу
Стало известно, какие пары в Башкирии чаще всего разводятся
Житель Уфы хотел взыскать с управляющей компании 45 миллионов по фальшивым документам
Уфимец задолжал 8 миллионов рублей налогов
Обслуживать платные парковки в Уфе будет муниципальный оператор
В Уфе хирурги пришили женщине ампутированную кисть
В Башкирии из пожара спасли двух пенсионеров