Житель Башкирии перевозил марихуану и голубей

13 Февр. 13:08 2019-02-13T13:09:14+03:00

У уфимца в машине нашли 2 килограмма марихуаны и голубей

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Под Уфой полицейские поймали мужчину, перевозившего 2 килограмма марихуаны и клетку с голубями.

Необычного 60-летнего жителя столицы стражи порядка задержали в Уфимском районе. Полицейские знали, что он возвращается из Самарской области с большим количеством марихуаны. По данным МВД республики, мужчина позже собирался продавать наркотик мелкими партиями. Также задержанный признался, что сам употребляет марихуану.

Помимо огромного количества запрещенного вещества в багажнике автомобиля обнаружили необычную находку – клетку с несколькими голубями. Птиц передали знакомому мужчины, а самим курьером сейчас работают полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691605" frameborder="0"></iframe> В Башкирии задержали уфимца с голубями и марихуаной.

ИСТОЧНИК KP.RU