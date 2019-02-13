Житель Башкирии перевозил марихуану и голубей
Под Уфой полицейские поймали мужчину, перевозившего 2 килограмма марихуаны и клетку с голубями.
Необычного 60-летнего жителя столицы стражи порядка задержали в Уфимском районе. Полицейские знали, что он возвращается из Самарской области с большим количеством марихуаны. По данным МВД республики, мужчина позже собирался продавать наркотик мелкими партиями. Также задержанный признался, что сам употребляет марихуану.
Помимо огромного количества запрещенного вещества в багажнике автомобиля обнаружили необычную находку – клетку с несколькими голубями. Птиц передали знакомому мужчины, а самим курьером сейчас работают полицейские.
В Башкирии задержали уфимца с голубями и марихуаной.
ИСТОЧНИК KP.RU