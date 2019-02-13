2019-02-13T13:09:14+03:00
Происшествия

Житель Башкирии перевозил марихуану и голубей

Мужчину задержали полицейские [видео]
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
У уфимца в машине нашли 2 килограмма марихуаны и голубейУ уфимца в машине нашли 2 килограмма марихуаны и голубей
Изменить размер текста:

Под Уфой полицейские поймали мужчину, перевозившего 2 килограмма марихуаны и клетку с голубями.

Необычного 60-летнего жителя столицы стражи порядка задержали в Уфимском районе. Полицейские знали, что он возвращается из Самарской области с большим количеством марихуаны. По данным МВД республики, мужчина позже собирался продавать наркотик мелкими партиями. Также задержанный признался, что сам употребляет марихуану.

Помимо огромного количества запрещенного вещества в багажнике автомобиля обнаружили необычную находку – клетку с несколькими голубями. Птиц передали знакомому мужчины, а самим курьером сейчас работают полицейские.

В Башкирии задержали уфимца с голубями и марихуаной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24