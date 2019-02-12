Погода в Башкирии на завтра, 13 февраля

12 Февр. 19:03 2019-02-12T19:03:37+03:00

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Завтра, 13 февраля, в Башкирии ожидается погода без осадков. Лишь местами пройдет слабый снег.

Температура воздуха составит днем -7, -12 градусов, а в горных местах и вовсе -2 градуса. Ночью будет холодно – в среднем -17 градусов, а в отдельных районах столбик термометра покажет -23, -28 градусов.

В Уфе, в свою очередь, ожидается облачная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит -7 градусов, а ночью термометр покажет -13 градусов.

Такой характер погоды сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU