Погода в Башкирии на завтра, 13 февраля
Местами похолодает до -28 градусов
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Завтра, 13 февраля, в Башкирии ожидается погода без осадков. Лишь местами пройдет слабый снег.
Температура воздуха составит днем -7, -12 градусов, а в горных местах и вовсе -2 градуса. Ночью будет холодно – в среднем -17 градусов, а в отдельных районах столбик термометра покажет -23, -28 градусов.
В Уфе, в свою очередь, ожидается облачная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит -7 градусов, а ночью термометр покажет -13 градусов.
Такой характер погоды сохранится до конца недели.
ИСТОЧНИК KP.RU