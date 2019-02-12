2019-02-12T06:28:21+03:00
Происшествия

В Америке умер экс-депутат из Башкирии Эдуард Мурзин

Мужчине стало плохо во сне
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
В США умер правозащитник Эдуард МурзинВ США умер правозащитник Эдуард Мурзин
Изменить размер текста:

В США на 56-ом году жизни скончался самый эпатажный бывший депутат Курултая Башкирии, правозащитник и журналист Эдуард Мурзин.

Родился Эдуард Хасимович в Нефтекамске с фамилией Хуснутдинов, но после поменял ее на Мурзин. Правозащитник был депутатом Курултая Башкирии, где боролся с произволом чиновников и защищал права обычных жителей республики.

Последние два года Мурзин прожил в США, но периодически приезжал в Уфу. Новость о смерти мужчины появилась в социальных сетях. Сестра покойного сообщила, что похоронить Эдуарда собираются на Родине – в Нефтекамске. В скором времени родные будут решать вопрос транспортировке тела Мурзина в Башкирию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24