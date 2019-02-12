В Америке умер экс-депутат из Башкирии Эдуард Мурзин

12 Февр. 06:15 2019-02-12T06:28:21+03:00

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В США на 56-ом году жизни скончался самый эпатажный бывший депутат Курултая Башкирии, правозащитник и журналист Эдуард Мурзин.

Родился Эдуард Хасимович в Нефтекамске с фамилией Хуснутдинов, но после поменял ее на Мурзин. Правозащитник был депутатом Курултая Башкирии, где боролся с произволом чиновников и защищал права обычных жителей республики.

Последние два года Мурзин прожил в США, но периодически приезжал в Уфу. Новость о смерти мужчины появилась в социальных сетях. Сестра покойного сообщила, что похоронить Эдуарда собираются на Родине – в Нефтекамске. В скором времени родные будут решать вопрос транспортировке тела Мурзина в Башкирию.

ИСТОЧНИК KP.RU