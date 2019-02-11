Житель Башкирии отправится на 21 год в тюрьму за двойное убийство

11 Февр. 15:52 2019-02-11T15:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии суд присяжных вынес приговор 38-летнему жителю Уфимского района. Мужчина признан виновным в двойном убийстве и попытке поджога.

Как выяснили следователи, в ноябре 2017 года обвиняемый пришел в гости к своему 40-летнему приятелю, а тот позвал еще одного знакомого. Изрядно опьянев, мужчина затеял ссору с 23-летним собутыльником и, схватив нож, нанес ему несколько смертельных ударов, после чего зарезал и хозяина квартиры. Чтобы скрыть следы преступления, душегуб поджег плед, валяющийся на диване, после чего поспешил скрыться. Разгорающийся пожар успела потушить жена убитого, вернувшаяся с работы пораньше. Она и сообщила в полицию о найденных телах убитых.

- Присяжные заседатели признали виновным подсудимого и посчитали, что он не заслуживает снисхождения, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU