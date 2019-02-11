Под Уфой загорелся садовый дом: погиб 46-летний мужчина

11 Февр. 18:58 2019-02-11T18:58:42+03:00

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Вчера, 10 февраля, под Уфой случился пожар, унесший жизнь человека. В четвертом часу утра вспыхнул бревенчатый домик в садовом товариществе «Осенний». Соседи увидели густой дым и пламя и сообщили пожарным.

- На месте работали силы и средства МЧС в составе трех единиц техники и девяти человек личного состава, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Разбирая обгоревшие завалы, спасатели наткнулись на тело 46-летнего владельца дома. Мужчина погиб от отравления продуктами горения. На месте происшествия работали следователи и дознаватели МЧС. По предварительной версии пожар вспыхнул из-за неисправности электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU