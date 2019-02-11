Под Уфой загорелся садовый дом: погиб 46-летний мужчина
Вчера, 10 февраля, под Уфой случился пожар, унесший жизнь человека. В четвертом часу утра вспыхнул бревенчатый домик в садовом товариществе «Осенний». Соседи увидели густой дым и пламя и сообщили пожарным.
- На месте работали силы и средства МЧС в составе трех единиц техники и девяти человек личного состава, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
Разбирая обгоревшие завалы, спасатели наткнулись на тело 46-летнего владельца дома. Мужчина погиб от отравления продуктами горения. На месте происшествия работали следователи и дознаватели МЧС. По предварительной версии пожар вспыхнул из-за неисправности электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU