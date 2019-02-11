«Проверил результат и не поверил своим глазам»: семья из Башкирии выиграла в лотерею 17,6 миллиона рублей

11 Февр. 13:41 2019-02-11T14:09:58+03:00

Семья из Башкирии выиграла в лотерею 17,6 миллионов рублей

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Владимир Михайлов из Уфы выиграл 17,6 миллиона рублей в лотерею.

В пресс-службе организаторов розыгрыша рассказали подробности необычной истории. Оказалось, что мужчина вовсе не хотел покупать счастливый билет.

- Билеты приобрел спонтанно. Но про себя подумал, что точка продажи билетов попалась мне не случайно. Результат тиража проверил в интернете. Глазам своим не поверил! – объяснил счастливый обладатель огромного денежного приза.

Владимир рассказал, что он вместе с семьей откладывал деньги на новое жилье 13 лет. До этого Михайловым приходилось жить в малосемейке.

- Счастлив, что сейчас смогу позволить детям отдельные комнаты, - добавил счастливчик.

ИСТОЧНИК KP.RU