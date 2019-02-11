«Безвкусица и дилетантство»: жители Башкирии возмутились памятником воинам-интернационалистам

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-11T09:13:14+03:00

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В минувшую субботу, 9 февраля, в Салавате прошло торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам. Автором памятника стал Артем Будаков, а материал для скульптуры - габбро-норит - был привезен из сибайского карьера.

Памятник установили в местном мемориальном комплексе «Вечный огонь». На церемонии открытия собрались представители администрации и духовенства, а также жители города. Вот только многие остались недовольны «топорным» исполнением памятника и выразили свое недовольство.

- Волосы неправильно сделаны. Сочетание цветов вообще ужасное. Безвкусица и дилетантство. И кто принимал это творение? Обидно за тех, кому памятник посвящён. Уж в их память надо было «семь раз отмерить и лишь раз отрезать», - возмущается Рума С.

- Ужас, а не памятник. Жалкая пародия на оригинал. Лучше деньги раздали матерям погибших парней - пользы было бы больше, - высказывается Персей М.

Многие отметили, что скульптура является неуклюжей копией памятника солдату в екатеринбургском мемориальном комплексе «Черный тюльпан». Большинство горожан уверены, что скульптор даже не включил фантазию, а решил довольствоваться уже существующим примером.

ИСТОЧНИК KP.RU