2019-02-11T08:17:48+03:00
Общество

"Наложили четыре шва": уфимки получили травмы во время прохождения квеста-страшилки

Одна из участниц рассекла лоб, а вторая расцарапала копчик и колено
Яна Базекина
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Фото: паблик "Плохие новости"Фото: паблик "Плохие новости"
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Неприятным сюрпризом закончилось прохождение популярного квеста-страшилки для двух молодых уфимок. Как сообщают «Плохие новости», девушек завели в темную комнату, где их поджидал угрюмый мужчина в маске с электрошокером. По замыслу организаторов девушки должны были подойти к стене и прочитать подсказку, но в этот момент к ним подскочил актер, размахивая шокером. От неожиданности участницы бросились врассыпную, но споткнулись и упали.

Когда зажегся свет, выяснилось, что обе уфимки получили травмы. Одна из девушек расцарапала копчик и разбила колено, а вторая рассекла себе лоб. Перепуганные организаторы хотели оказать пострадавшим первую помощь, но решили перестраховаться и вызвать скорую помощь. Приехавшие медики доставили девушек в больницу, где одной из них наложили четыре шва.

Самое интересное, что теперь организаторы квеста требуют девушек написать расписки, что они не имеют никаких претензий. Кстати, никаких документов о личной ответственности за свое здоровье перед началом мероприятия уфимки также не подписывали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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