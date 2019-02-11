2019-02-11T06:23:00+03:00
Происшествия

В Уфе восстановили водоснабжение в многоэтажках по улице Высотной

Причину возникновения протечки выясняют
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Жители пяти многоквартирных домов в микрорайоне Юрюзань вчера, 10 февраля, остались без воды. В мэрии уточнили, что водоснабжение пропало в домах №10/1, 12/2, 12/4, 14 и 14/1 по улице Высотной.

Экстренные службы нашли протечку на трубопроводе и сразу взялись ее устранять. На время работ жильцов снабдили технической и питьевой водой. Причины коммунальной аварии выясняются. Сейчас подача воды восстановлена.

Не повезло в выходные и жильцам дома №6 по улице Авроры. Из-за смещения грунта лопнул сварочный шов трубопровода, и дом остался без водоснабжения. Аварийные службы обещают закончить ремонт участка сегодня утром, 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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