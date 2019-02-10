Куда сходить в Уфе 10 февраля

СЕГОДНЯ 09:43 2019-02-10T09:43:16+03:00

Комическая опера "Лунный мир" - одна из новинок Башкирского театра оперы и балета. Фото: Федор ФОМИЧЕВ

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В ТЕАТР

В малом зале Башкирского театра оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) сегодня покажут комическую оперу Йозефа Гайдна «Лунный мир» - либретто по пьесе итальянского драматурга Карло Гольдони. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 400 - 500 руб.

НА КОНЦЕРТ

В большом зале Башкирского театре оперы и балета дает сольный концерт триумфатор шоу Первого канала «Голос» Иеромонах Фотий. Программа называется «33» и посвящена юбилею поющего батюшки. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 800 - 2200 руб.

В ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) выступает легендарная грузинская певица Тамара Гвердцители. Большая сольная программа включает советскую песенную классику и арии из популярных опер. (6+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 1500 - 5000 руб.

В пабе «Harat's Pub» (Гостиный двор, Верхнеторговая площадь, 1) Алексей Марковников (группа «Год змеи») представит акустическую программу «Люди, я люблю вас!» и презентует новый альбом «Мы еще полетаем!». (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 600 руб.

НА ЧЕМПИОНАТ

На стадионе «Строитель» (ул. Невского, 17) пройдет «Чемпионат Европы - 2019 по мотогонкам на льду», в котором примут участие спортсмены из девяти стран мира - России, Швеции, Финляндии, Германии, Чехии, Нидерландов, Франции, Бельгии и Италии. (6+)

Начало в 14.00

Цена билетов : 200 - 230 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU