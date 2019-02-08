В Сибае началось частичное подтопление карьера
Сегодня, 8 февраля, началось частичное подтопление чаши сибайского карьера. Об этом сообщает Сибайский филиал УГОК.
Накануне руководитель предприятия Яудат Биккинов в эфире местного телевидения заявил, что специалисты екатеринбургского института «Уралмеханобр» разработали проект подтопления и с 1 февраля начались испытания. Они завершились успешно и теперь начнутся основные работы по подтоплению карьера.
По словам Яудата Биккинова, подача воды будет вестись с двух краев на уровне 590 метров. В дело пойдут глинопородная и заливочная смеси.
Напомним, подтопление чаши сибайского карьера – вынужденная мера. Делается это для того, чтобы потушить очаги тления рудной породы, которые начали выбрасывать в воздух сернистый газ в середине ноября прошлого года. Из-за этого в столице башкирского Зауралья образовался вредоносный смог.
ИСТОЧНИК KP.RU