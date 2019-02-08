2019-02-08T13:31:00+03:00
Экономика

В Сибае началось частичное подтопление карьера

Специалисты готовились к этому с начала месяц
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба СФ УГОКФото: пресс-служба СФ УГОК
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Сегодня, 8 февраля, началось частичное подтопление чаши сибайского карьера. Об этом сообщает Сибайский филиал УГОК.

Накануне руководитель предприятия Яудат Биккинов в эфире местного телевидения заявил, что специалисты екатеринбургского института «Уралмеханобр» разработали проект подтопления и с 1 февраля начались испытания. Они завершились успешно и теперь начнутся основные работы по подтоплению карьера.

По словам Яудата Биккинова, подача воды будет вестись с двух краев на уровне 590 метров. В дело пойдут глинопородная и заливочная смеси.

Напомним, подтопление чаши сибайского карьера – вынужденная мера. Делается это для того, чтобы потушить очаги тления рудной породы, которые начали выбрасывать в воздух сернистый газ в середине ноября прошлого года. Из-за этого в столице башкирского Зауралья образовался вредоносный смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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