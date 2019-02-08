В больнице жительница Башкирии полтора часа пролежала на холодном полу в ожидании врача
Вопиющий случай произошел накануне в городской больнице №1 в Стерлитамаке. В одной из палат пациентка потеряла сознание и пролежала на холодном полу почти полтора часа. Происходящее засняла на камеру мобильного телефона ее соседка по палате и выложила видео в социальные сети.
По словам автора ролика, врач к несчастной женщине так и не пришел, а медсестры не очень спешили помочь пациентке.
- Врача так и не было. Вот такая вот у нас бесплатная медицина! Врачей на своем месте никогда нет, а медсестер набрали по объявлению, - подчеркнула пользователь социальных сетей.
О том, чем закончилась история с неспешным оказанием помощи женщине, пока не известно. «Комсомольская правда – Уфа» продолжает следить за развитием событий.
В Башкирии в больнице женщина полтора часа пролежала на холодном полу.
ИСТОЧНИК KP.RU