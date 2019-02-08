2019-02-08T11:40:44+03:00
Общество

В больнице жительница Башкирии полтора часа пролежала на холодном полу в ожидании врача

Медсестры не могли поднять пациентку [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Вопиющий случай произошел накануне в городской больнице №1 в Стерлитамаке. В одной из палат пациентка потеряла сознание и пролежала на холодном полу почти полтора часа. Происходящее засняла на камеру мобильного телефона ее соседка по палате и выложила видео в социальные сети.

По словам автора ролика, врач к несчастной женщине так и не пришел, а медсестры не очень спешили помочь пациентке.

- Врача так и не было. Вот такая вот у нас бесплатная медицина! Врачей на своем месте никогда нет, а медсестер набрали по объявлению, - подчеркнула пользователь социальных сетей.

О том, чем закончилась история с неспешным оказанием помощи женщине, пока не известно. «Комсомольская правда – Уфа» продолжает следить за развитием событий.

В Башкирии в больнице женщина полтора часа пролежала на холодном полу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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