2019-02-03T12:38:31+03:00
Общество

В Башкирии скончался молодой парень, которому собирали деньги на лечение

21-летний Руслан Еникеев боролся с редкой формой рака
Яна Базекина
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Фото: БФ "Изгелек"Фото: БФ "Изгелек"
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В Башкирии скончался 21-летний Руслан Еникеев, которому собирали деньги на лечение всей республикой. Печальную новость сообщили волонтеры благотворительного фонда «Изгелек».

В 2017 году Руслану поставили серьезный диагноз «неходжскинская лимфома». Опухоль в легких была неоперабельной, но, благодаря «Изгелеку», удалось собрать деньги на лечение в израильской клинике, где Руслану проводили иммунотерапию. Были перепробованы все способы лечения, врачи до последнего надеялись ввести парня в ремиссию, чтобы провести ему трансплантацию клеток костного мозга. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее, и 29 января сердце Руслана перестало биться.

Прощаться с парнем пришли многие. Убитая горем мать поблагодарила всех, кто помогал ее сыну бороться с болезнью.

- Вы старались вместе с нами, спасибо. Если я выживу, то рассчитывайте на мою помощь в делах, - сказала Гульнара Еникеева.

Редакция «Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Руслана Еникеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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