2019-02-03T09:49:07+03:00
Происшествия

Жителям загазованных районов в Сибае предложили переночевать в пункте временного размещения

О полномасштабной эвакуации, как уверяют в МЧС, речи не идет
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Причиной смога в Сибае стал тлеющий карьерПричиной смога в Сибае стал тлеющий карьер
Изменить размер текста:

Жители Сибая продолжают изнемогать от удушающего смога. Вчера, 2 февраля, при проведении замеров, выяснилось, что на улице Старательской предельно допустимое содержание диоксида серы в воздухе повышено в 25 раз. В связи с этим городская администрация предложила жителям «зоны-500» переночевать в пунктах временного размещения. Спасатели и пожарные ходили по дворам и оповещали об этом местных жителей.

- Автобус для доставки людей из зоны загазованности к местам временного размещения находится около мечети в микрорайоне Золото. Ни о какой эвакуации речи не идёт, - подчеркнули в пресс-службе республиканского МЧС. – Кстати, никто из местных жителей не воспользовался предложением и не покинул свой дом.

Однако многие сибайцы восприняли предложение как прямое указание к эвакуации населения и подняли панику.

- Народ в срочном порядке вывозят по ул. Старательской (я сама живу по этой улице), с рупорами оповещают народ об эвакуации, - возмущается Фаима Х. – Хватит нас обманывать, скажите честно – какое сейчас превышение ПДК?

- Лабораториями организован постоянный мониторинг. По состоянию на 00.00 часов превышение ПДК по диоксиду серы снизилось (в 10,4 раза), - уточнили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии скончался молодой парень, которому собирали деньги на лечение
В Уфе трое парней напали с пистолетом на руководителя Центра социальной помощи
В Башкирии автомобиль раздавил пешехода, лежащего на проезжей части
В Башкирии иномарка, уходя от погони, перевернулась на крышу
В Уфе 11-летняя школьница разгуливала по крыше девятиэтажного дома
В Башкирии бесследно пропал 28-летний Сергей Василюк
В семьях Башкирии с начала года родилось 40 двоен
В Уфе из-за коммунальной аварии просел асфальт на дороге
«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром»
Сбил пешехода и скрылся: в Уфе разыскивают водителя фиолетового автомобиля
Ильдар Абдразаков номинирован на премию «International Opera Awards»
Погода в Уфе и Башкирии на воскресенье, 3 февраля
В Башкирии на сельской дороге столкнулись две легковушки, пострадали два человека
«Все вены сожгла химия»: 27-летней матери двоих детей из Башкирии, больной раком, стало хуже
В Башкирии водитель легковушки сбил лося и погнул дорожный знак
Житель Башкирии из мести поджег сельский магазин
В Башкирии осудили водителя, по вине которого погибли два человека
Спектакли Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури покажут в Москве
Куда сходить в Уфе 2 февраля
В Уфе грабитель с пистолетом ограбил алкомаркет
В Уфе ресторан и караоке-бар отапливались за счет жителей многоэтажки
В Уфе пожилой пациент напал на врача прямо в больнице
В Уфе демонтируют одну из самых высоких елок страны
В Башкирии осудят жилищного афериста, обманувшего уфимцев на 47 млн рублей
Глава МВД по Башкирии призвал усилить борьбу с незаконной торговлей алкоголем
Снова без трусиков: Ульяна Тригубчак вновь опубликовала откровенное фото
Жителей Башкирии бесплатно примут офтальмологи из Уфы
В Уфе появится новый сквер с памятником учителю