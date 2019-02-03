Жителям загазованных районов в Сибае предложили переночевать в пункте временного размещения

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-03T09:49:07+03:00

О полномасштабной эвакуации, как уверяют в МЧС, речи не идет

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Жители Сибая продолжают изнемогать от удушающего смога. Вчера, 2 февраля, при проведении замеров, выяснилось, что на улице Старательской предельно допустимое содержание диоксида серы в воздухе повышено в 25 раз. В связи с этим городская администрация предложила жителям «зоны-500» переночевать в пунктах временного размещения. Спасатели и пожарные ходили по дворам и оповещали об этом местных жителей.

- Автобус для доставки людей из зоны загазованности к местам временного размещения находится около мечети в микрорайоне Золото. Ни о какой эвакуации речи не идёт, - подчеркнули в пресс-службе республиканского МЧС. – Кстати, никто из местных жителей не воспользовался предложением и не покинул свой дом.

Однако многие сибайцы восприняли предложение как прямое указание к эвакуации населения и подняли панику.

- Народ в срочном порядке вывозят по ул. Старательской (я сама живу по этой улице), с рупорами оповещают народ об эвакуации, - возмущается Фаима Х. – Хватит нас обманывать, скажите честно – какое сейчас превышение ПДК?

- Лабораториями организован постоянный мониторинг. По состоянию на 00.00 часов превышение ПДК по диоксиду серы снизилось (в 10,4 раза), - уточнили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU