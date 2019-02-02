В Башкирии бесследно пропал 28-летний Сергей Василюк

СЕГОДНЯ 19:59 2019-02-02T19:59:58+03:00

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Родные и близкие 28-летнего жителя Стерлитамака Сергея Василюка бьют тревогу: 29 января мужчина ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поисковикам.

Сегодня стало известно, что добровольцы поисково-спасательного отряда «Отклик» подключились к поискам Сергея. Они просят всех, кто видел мужчину, либо обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить им по телефону 89871060601 или позвонить в полицию по номерам 02 или 102.

По данным волонтеров, в день пропажи мужчина отправился к своему другу. Где он сейчас – неизвестно.

Приметы Сергея Василюка: рост 167 см, среднего телосложения, светлые короткие волосы, серые глаза.

В день пропажи был одет в темную вязаную шапку с синей полосой, черную кожаную куртку, темно-синие джинсы и коричневые кроссовки.

ИСТОЧНИК KP.RU