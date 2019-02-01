В Башкирии школьный автобус слетел в кювет

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-01T11:25:04+03:00

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На трассе в Учалинском районе Башкирии перевернулся школьный автобус.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 16 километре дороги Учалы-Ахуново-Карагай. Известно, что за рулем автобуса был 65-летний водитель, который развозил детей по домам после школы. В салоне автомобиля находились девять девятиклассников и их сопровождающий учитель. Ребята были пристегнуты ремнями безопасности.

По всей видимости, водитель не справился с управлением на зимней дороге, и допустил съезд автомобиля в кювет. В итоге в больницу обратились двое школьников и двое взрослых. Судя по повреждениям, школьникам пришлось разбить окно, чтобы покинуть перевернувшийся автобус.

Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU