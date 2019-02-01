В Башкирии школьный автобус слетел в кювет
На трассе в Учалинском районе Башкирии перевернулся школьный автобус.
По данным ГИБДД республики, авария произошла на 16 километре дороги Учалы-Ахуново-Карагай. Известно, что за рулем автобуса был 65-летний водитель, который развозил детей по домам после школы. В салоне автомобиля находились девять девятиклассников и их сопровождающий учитель. Ребята были пристегнуты ремнями безопасности.
По всей видимости, водитель не справился с управлением на зимней дороге, и допустил съезд автомобиля в кювет. В итоге в больницу обратились двое школьников и двое взрослых. Судя по повреждениям, школьникам пришлось разбить окно, чтобы покинуть перевернувшийся автобус.
Сейчас автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU