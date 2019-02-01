Радий Хабиров предложил школам Башкирии перейти на пятидневку

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-01T10:28:32+03:00

По одной субботе в месяц он предложил занимать детей различными мероприятиями

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Врио главы Башкирии предложил освободить школьников и перейти республике на пятидневную учебную неделю. Радий Хабиров назвал современных детей измотанными и издерганными.

- Мы хотели бы, чтобы наши дети всё-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми. Поэтому предлагаю перейти на «пятидневку». Таким образом, освобождаются 32 субботы. По одной субботе в месяц мы предлагаем занимать детей различными спортивными, общественными, патриотическими мероприятиями. Как вы думаете, правильная идея? – сказал Хабиров.

Глава также отметил, что все материальные вещи сохранятся, чтобы в финансовом плане учителя не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU