2019-01-31T15:00:47+03:00
Политика

Глава контрольно-счетной палаты Башкирии покинул свой пост

Рамиль Искужин написал заявление по собственному желанию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 31 января, на очередном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты приняли отставку «главного аудитора республики» Рамиля Искужина. Руководитель контрольно-счетной палаты написал заявление об уходе по собственному желанию, парламентарии не стали его уговаривать остаться.

Как передает «КоммерсантЪ – Уфа», вопрос об отставке Искужина попал в повестку дня в самый последний момент. Известно, что сам теперь уже экс-глава КСП Башкирии на заседании не присутствовал и с прощальной речью к депутатам не обращался.

Парламентарии единогласно проголосовали за отставку Рамиля Искужина, срок полномочий которого должен был завершиться лишь в 2021 году.

Кто займет место «главного аудитора республики» пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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